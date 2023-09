Meloni non lo dirà mai si allea con il Pd in Europa Patto tra la premier e Ursula Gongola la Lega Inside

Curiosità: Giorgia Meloni (Roma, 15 gennaio 1977) è una politica italiana, dal 22 ottobre 2022 Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

... si susseguono i meme, come il fotomontaggio che mostra il leader leghista e il presidente del Consiglio Giorgiaal mare con il commento: "Il blocco navale a Pontida".manca poi i video ...credo che questa crisi migratoria sia colpa di, comelo era quella della Libia l'altra volta, però allo stesso tempo mi pare che ci sia un sacco di passerella, ma poca implementazione.

Boldrini: “Redistribuzione Meloni non vuole per non dare un dispiacere all’amato Orban Il Fatto Quotidiano

Perché Meloni e Salvini non sono mai stati così lontani come ora Fanpage.it

Ancora questione migranti in primo piano: oggi atteso il Cdm. Diverse le misure al vaglio. "Confermo che nel Consiglio dei ministri di domani porteremo la norma per estendere al massimo… Leggi ...Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge sulla stretta al voto in condotta annunciato durante l'estate dal ministro dell'Istruzione Valditara a seguito di ...