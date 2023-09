Meloni non faccia scappare i migranti in altri Stati e riprenderemo i trasferimenti in Germania

(Di lunedì 18 settembre 2023) Se l'Italia di Giorgiavuole che lariattivi il Meccanismo di solidarietà volontaria, e torni ad accogliere un parte dei richiedenti asilo che arrivano nel nostro Paese, deve iniziare a identificare tutti iche arrivano sulle nostre coste e smettere di lasciarli andare in...

Curiosità: Giorgia Meloni (Roma, 15 gennaio 1977) è una politica italiana, dal 22 ottobre 2022 Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

Vogliono assicurarsi checi siano più sorprese politiche ". " Gli investitori " continua il quotidiano economico britannico " stanno osservando attentamente per determinare semanterrà il ...... in ogni caso, aumenti di stipendi e pensioni potrebbero essere approvatoper tutti i ...a coloro che redditi annui lordi entro i 35mila euro e probabilmente anche il nuovo bonus del governo...

Boldrini: “Redistribuzione Meloni non vuole per non dare un dispiacere all’amato Orban Il Fatto Quotidiano

Meloni/Salvini. "Io non sono cambiata" - "Lei è cambiata, noi no" (di A. Cangini) L'HuffPost

Meloni: 'Dovranno essere in località a bassissima densità abitativa e facilmente perimetrabili e sorvegliabili' ...Non servono, l'attività da fare è molto più complessa ma ... e si parla di nuova operazione Sophia”, come hanno annunciato ieri la premier Giorgia Meloni e la Presidente della Commissione Ue Ursula ...