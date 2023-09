Meloni “Il piano Ue sui migranti in linea con il Governo italiano”

(Di lunedì 18 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ilin dieci punti presentato ieri a Lampedusa dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen è, per certi versi, sorprendente, perchè perfettamente incon quel cambio di paradigma che questoha sostenuto fin dal suo insediamento e che ora si è affermato a livello europeo”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia, nel suo intervento alla riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Il“prevede di difendere i confini esterni dell'Unione europea e fermare a monte i trafficanti di esseri umani e l'immigrazione illegale di massa”, ha spiegato. “Mi chiedo se ora anche alla presidente von der Leyen verranno rivolte le medesime accuse e gli stessi insulti che ci hanno rivolto quando proponevamo ...

Curiosità: Giorgia Meloni (Roma, 15 gennaio 1977) è una politica italiana, dal 22 ottobre 2022 Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

È questo uno dei punti nodali delin dieci azioni lanciato dalla presidente von der Leyen. Un'... Proposta che dovrebbe essere formalizzata da Giorgiaal prossimo Consiglio europeo ...Ilpresentato da von der Leyen a Lampedusa con la premier Giorgiaprevede dieci 'azioni immediate, da realizzare nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali': ...

Sponda von der Leyen a Meloni, il piano Ue in 10 punti - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Lampedusa, sfilata di Meloni e Von der Leyen: “Un piano europeo per i migranti” la Repubblica

Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Il piano “prevede di difendere i ...Meloni ha ribadito: “io continuo a dire che di fronte ai ... La presidente della Commissione ha poi esposto il suo “piano in 10 punti” per affrontare il fenomeno. Nulla di nuovo, per la verità: ruolo ...