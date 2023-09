Meloni | il Mes e quell’Europa che ha bisogno di affidabilità Parla Tabacci

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 settembre 2023) A qualcuno potrebbe sembrare un baratto e forse lo è: sì al Mes, in cambio della garanzia di Bruxelles a impegnarsi per un Patto di stabilità morbido immune dai rigurgiti dell’austerity. Potrebbe funzionare per il governo italiano, ma il punto è però un altro, l’Italia dovrebbe fare in fretta a ratificare il Mes, se non altro per non rimanere la Cenerentola d’Europa, soprattutto ora che i tassi mordono e la recessione bussa alla porta. Bruno, economista che ben conosce l’Europa e i suoi arcani, politico di lungo corso (è alla sua settima legislatura) e presidente di Centro Democratico, non le manda a dire quando gli si chiede un punto di vista sulla questione. “Il ministro dell’Economia è stato ormai messo alle strette dai suoi omologhi sul Mes, affermando che in Italia non ci sarebbero i voti per approvarlo. Ed è questo il problema, questa latitanza della ...