Meloni a Dagospia | su di me battute misogine | torniamo alle accuse alle donne perché hanno il ciclo

(Di lunedì 18 settembre 2023) Giorgiaè stata intervistata da Paolo Del Debbio domenica sera su Rete4 a Dritto e rovescio. La premier dice qualcosa di molto femminista. «L’altro giorno leggevo su un sito “, attenzione alla tenuta psicofisica”. Ho riflettuto sul fatto che questa roba qui è veramente misogina». E? Giorgiaspiega: “Dire che siccome sei una donna non ce la farai con la testa, mi ricorda quando all’inizio della storia repubblicana in Parlamento si discuteva del fatto che lenon potessero fare il magistratouna volta al mese avevano ile diventavano isteriche. Ecco, la sinistra italiana evidentemente è rimasta lì“. Certamente l’affermazione non farà rumore, non sarà analizzata, non diventerà oggetto di dibattito. Se è Giorgia ...

Un gruppo di cittadini di Lampedusa ha bloccato il convoglio di auto con a bordo la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Capo protesta: 'mi ha detto che svuoterà isola. 'Mi ha detto che verrà immediatamente sgomberata l'isola'. Giacomo Sferlazzo, tra i portavoce della protesta e a capo del movimento politico

Lollobrigida è finito nella lista ma non l'ha presa bene e si sarebbe messo di traverso. Non vuole andare a Bruxelles, un problema in più per la premier ...Il Senatore toscano presenta la lista Il Centro pe rle Europee del 2024, con cui punta ai voti di Pd e Forza Italia. Via libera della Meloni in cambio del voto sul premierato.