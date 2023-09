Meghan Markle ha speso 350mila euro per i look degli Invictus Games

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Chi li vedeva a un passo dal divorzio, alla fine, ha dovuto ricredersi.e il principe Harry sono più felici che mai. C’era grande attesa per la loro partecipazione agli, le gare sportive dedicate ai veterani di guerra con disabilità. Andanta in scena nei giorni scorsi a Dusseldorf, in Germania, la manifestazione benefica ha catturato l’attenzione soprattutto per la presenza dei duchi di Sussex, che dal 2020 vivono in California. Da quando hanno rinunciato al ruolo di senior royal Harry epresenziano a pochissimi eventi selezionati e, in queste rare occasioni, vengono scrutati nei minimi dettagli. Il quiet luxury diMano nella mano con HarryVi ricordate quandodoveva sottostare al rigido ...