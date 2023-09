Meghan Markle ha speso 350mila euro per i look degli Invictus Games

(Di lunedì 18 settembre 2023) Chi li vedeva a un passo dal divorzio, alla fine, ha dovuto ricredersi.e il principe Harry sono più felici che mai. C’era grande attesa per la loro partecipazione agli, le gare sportive dedicate ai veterani di guerra con disabilità. Andanta in scena nei giorni scorsi a Dusseldorf, in Germania, la manifestazione benefica ha catturato l’attenzione soprattutto per la presenza dei duchi di Sussex, che dal 2020 vivono in California. Da quando hanno rinunciato al ruolo di senior royal Harry epresenziano a pochissimi eventi selezionati e, in queste rare occasioni, vengono scrutati nei minimi dettagli. Il quiet luxury diMano nella mano con HarryVi ricordate quandodoveva sottostare al rigido ...

Curiosità: Meghan Markle, duchessa di Sussex (Rachel Meghan Markle; Los Angeles, 4 agosto 1981), è un'attrice statunitense, moglie, dal 19 maggio 2018, del principe Henry, duca di Sussex, e madre di Archie Harrison e Lilibet Diana.

Ma giusto per non lasciare tutti i riflettori al principe di Galles, oggipubblica una foto inedita scattata in un ostello per donne senzatetto a Düsseldorf, durante una visita che ...Articoli più letti Måneskin in strada in accappatoio: Damiano e Ethan come le gemelle Olsen di Nicola Bambini, l' american style portato agli Invictus Games di Giorgia Olivieri Chi era ...

Meghan Markle si è pettinata e truccata da sola agli Invictus Games. La duchessa ha optato per il fai da te in Germania.