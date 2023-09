Maxi rissa con spari e coltellate tra sikh in provincia di Pordenone | 4 feriti | uno è grave Il sospetto della spedizione punitiva

(Di lunedì 18 settembre 2023) Sono almeno quattro le persone rimaste ferite, di cui uno, in unatra oltre 50 persone a Vilanova di Prata, indi. Il ferito più, un 29enne, sarebbe stato colpito da uno o più colpi di arma da fuoco al torace e a una gamba ed è ricoverato a Udine. Lo scontro consarebbe scoppiato tra esponenticomunitàdi Pasiano, nella frazione di Villanova. Tra ici sarebbe anche il presidentecomunità, che abita nella zona. Seconco quanto riporta Rainews, si sarebbe trattato di una. Laè avvenuta in una zona di case popolari vicino a un ...

A partecipare allasarebbero state addirittura alcune decine di persone, forse di nazionalità diversa. Sul posto, nella zona di via Saba, sono intervenuti carabinieri, polizia, varie ambulanze. ...Lo scontro, si ipotizza tra gruppi di indiani, è avvenuto intorno alle 21 in via Saba e avrebbe visto coinvolte decine di personetra stranieri con almeno due feriti, di cui uno grave, a Villanova di Prata, in provincia di Pordenone. Lo scontro, si ipotizza tra gruppi di indiani, è avvenuto intorno alle 21 in via ...

L’uomo, poi elitrasportato a Udine, secondo quanto riporta il «Messaggero Veneto», sarebbe stato raggiunto da proiettili al torace e a una gamba. È in gravi condizioni ...PORDENONE. Almeno quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in una rissa in cui sono rimaste coinvolte oltre dieci persone. Si tratterebbe di cittadini stranieri, ...