Max Giusti | PresaDiretta o Barbero? La tv del 18 settembre

(Di lunedì 18 settembre 2023) Per la prima serata in tv, lunedì 18su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction ” Il commissario Montalbano”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il giro di boa”: nel corso della sua consueta nuotata mattutina, Montalbano si imbatte in un cadavere galleggiante in stato di decomposizione avanzata. L’uomo è stato ucciso un paio di mesi prima, ma c’è ancora molto da scoprire. RaiDue alle 21.20 proporrà “Fake Show – Diffidate delle imitazioni”, condotto da Max. In bilico tra il vero ed il falso, l’originale e l’imitazione, intelligenza artificiale ed umana fallibilità, 2 squadre di comici ed imitatori si cimentano in una serie di sfide che li mettono alla prova… Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Presa diretta”, condotto da Riccardo Iacona. La puntata di stasera sarà intitolata “Senza persone”. La presentazione anticipa: “L’hanno chiamata ...