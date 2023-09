(Di lunedì 18 settembre 2023) "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza - occasione storica per- riguarda ovviamente anche il potenziamento della. Ovunque, in tutto il territorio nazionale, perché laè un patrimonio comune dell’intera Italia. Lo spirito cheguidarci è quello di un’impresa corale per le istituzioni e la società". L'articolo .

Curiosità: Le elezioni politiche in Italia del 2022 per il rinnovo di entrambi i rami del Parlamento italiano – Camera dei deputati e Senato della Repubblica – si sono tenute domenica 25 settembre 2022, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere decretato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 21 luglio, provocato dalla crisi del governo Draghi. Nella stessa data si sono svolte anche le elezioni regionali in Sicilia.

Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto 'Saffi - Alberti' di Forlì. "La scuola - ha aggiunto il Capo dello ...per potenziare la scuola" "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza - occasione storica per ... ha ribadito. "La scuola - ha aggiunto il Capo dello Stato - ha bisogno di continua ...

Scuola: Mattarella, 'Pnrr per potenziarla, è impresa corale per istituzioni e società' La Gazzetta del Mezzogiorno

Mattarella: “Il PNRR è un’occasione storia per l’Italia. La scuola deve essere potenziata, ha bisogno di continua manutenzione” Orizzonte Scuola

"Il Piano nazionale di ripresa e resilienza - occasione storica per l’Italia - riguarda ovviamente anche il potenziamento della scuola. Ovunque, in tutto il territorio nazionale, perché la scuola è un ...Sergio Mattarella è intervenuto a Forlì in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2023-2024, parlando di scuola, Pnrr, giovani. "Dobbiamo incoraggiare il lavoro di tanti inseg ...