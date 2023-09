Mattarella a Forlì | Scuola è per tutti | non tollera esclusioni e marginalizzazioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) "Laè pere di. Non, differenze, divari. Ne verrebbe – e, talvolta, ne viene – deformata". Così il presidente della Repubblica Sergiointervenendo ain occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2023-2024. "E' il luogo dove bambini e ragazzi apprendono i fondamenti della conoscenza. Dove fanno i conti con la propria storia e le proprie radici. Dove si cimentano con la diversità e la convivenza. Dove si appassionano all'arte, alla letteratura, alla scienza, alla tecnica, disegnando il cammino del proprio domani. Dove sperimentano la padronanza di sé, dei propri sentimenti, del vivere insieme. Non c'è futuro individuale senza il sapere. Non ci può essere ...