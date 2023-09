Materiale scolastico dannoso | la Gdf sequestra oltre 5000 articoli di cancelleria nel teatino

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 18 settembre 2023) Chieti - I militari del Gruppo di Chieti della Guardia di Finanza, diretti dal tenente colonnello Vito Casarella, hanno individuato eto, in un'attività commerciale ubicata in San Giovannidie di vario genere, tra cui penne, matite e glitter con collante,, questo, che sarebbe stato utilizzato, per la maggior parte, dagli alunni con potenziale rischio per la salute. I prodotti sono risultati non conformi agli standard di sicurezza in violazione alle prescrizioni di legge previste e punite dal D.lgs.n. 206/2005 - "Codice del Consumo" perché non riportano , in forma chiaramente leggibile, le istruzioni in lingua italiana, un'adeguata nota informativa per il loro utilizzo, o precise indicazioni sulle ...