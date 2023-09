Marracash | conto alla rovescia per ‘Marrageddon’ che sbarca anche su Twitch

(Di lunedì 18 settembre 2023) Manca sempre meno a Marrageddon, il festival ideato da, il King del Rap italiano, prodotto da Friends & Partners. Il doppio evento – a Milano, sold out con 84.000 presenze, e Napoli – sarà trasmesso live e in esclusiva sul canaledi Amazon Music Italia il 23 e il 30 settembre 2023. Amazon Music Live permetterà ai fan di assistere a un evento senza precedenti per la scena urban nazionale. Locandina da Ufficio Stampa Amazon Music ItaliaPer entrambe le date, lo streaming inizierà alle ore 16.10 e sarà presentato da due host d’eccezione. Homyatol e Panetty. I due streamer, in diretta dal backstage del festival, condivideranno spoiler esclusivi e interviste. La diretta di tutti i set degli artisti sul palco di Marrageddon sarà live dalle ore 16.40 e il live streaming sarà disponibile gratuitamente. Marrageddon è il Festival rap ...

15 set 2023 - Cresce l'attesa per la data di Milano: l'evento celebrato dalla playlist Rap Italiano Game Over.Marracash ha raccontato il suo rapporto con la musica e con la vita “normale” che non avrebbe potuto fare. Il rap l’ha salvato, come ha fatto con tanti suoi colleghi.