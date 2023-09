Marocchi | «L’Inter non suda difendendosi! Skriniar era un problema»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 settembre 2023)vede nella difesa uno dei segreti delche ha cominciato la stagione con quattro vittorie. Tanto che, ricordando l’anno scorso, c’è il precedente diche a Parigi non se la sta già passando benissimo. CAMBIATO IN MEGLIO – A Sky Calcio Club, Giancarlovaluta le mosse tattiche: «Non devi mai dare la profondità al, ti devi abbassare. Lì perde Marcus Thuram, che se gli togli la profondità deve venire incontro. Un’altra cosa delè che non la metti in difficoltà lasciando Christian Pulisic e Rafael Leao larghissimi, perché Denzel Dumfries e Federico Dimarco sono talmente forti che fanno i difensori.sembrava nonre difendendosi. L’anno scorso si sono tenuti unin casa non ...