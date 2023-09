Marino duro su Garcia | “Non lo apprezzo | avrei tenuto Spalletti”

(Di lunedì 18 settembre 2023) L’ex dirigentecritica l’operato dial Napoli: “Prestazioni sconcertanti, non loprovato a trattenere”. CALCIO NAPOLI. Pesanti critiche di Pierpaoloall’operato di Rudisulla panchina del Napoli. Intervenuto a “Il bello del calcio”, l’ex dirigente azzurro non ha risparmiato giudizi negativi sul tecnico francese. Un Inizio Balbettante “La stagione scorsa è stata unica; vincere il campionato già a fine anno è incredibile e difficilmente replicabile,” ha detto. “Ma l’inizio di questa stagione è stato balbettante. L’ambiente attuale è negativo, e noi addetti ai lavori contribuiamo a crearlo con le nostre azioni.” Critiche anon ha nascosto la sua ...

Curiosità: Duro da uccidere è un film del 1990, diretto da Bruce Malmuth.

Riccardo, recordman di consenso maChe Daniele Natalia vada in Parlamento, in Regione, a fare ...: 'promosso', morbido ed aggregante E qui si arriva alla seconda opzione: quella di Carlo ...... a mia prima firma e sottoscritta dai deputati Pagano, Curti, Rossi,, Forattini e Lacarra, per chiedere di avviare l'istituzione della Commissione Unica Nazionale del granoe il Registro ...

Decreto Caivano, giusto il pugno duro sui minori No, lo Stato deve ... Il Riformista

MotoGP 2023. GP di San Marino. Pecco Bagnaia: “Nessun ... Moto.it

Un successo significativo nell’opera di tutela del patrimonio ittico e ambientale marino è stato ottenuto dalla Capitaneria di Porto di Taranto. Durante un’attività di sorveglianza nel Mar Piccolo, in ...Insomma, sono numerosi i momenti rappresentativi della nostra comunità che nascono grazie al duro impegno dei rispettivi comitati ... Così, in una nota, il segretario del Pd Marino, Sergio Ambrogiani.