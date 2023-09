Marine Le Pen a Pontida e il giorno dopo i ' lepenisti' sparano su Meloni | ' Incapace sui migranti'

(Di lunedì 18 settembre 2023)Le Pen arriva aa reggere il moccolo al reazionario Salvini che vuole recuperare a destra i voti che all'epoca del governo Draghi gli erano stati 'rubati' dalla ex missina e con grande ...

Curiosità: Marine Le Pen, all'anagrafe Marion Anne Perrine Le Pen (Neuilly-sur-Seine, 5 agosto 1968), è una politica francese, presidente del Rassemblement National dal 16 gennaio 2011 al 2021, e deputata all'Assemblea nazionale francese dal 20 giugno 2017. Inoltre è stata europarlamentare dal 2004 al 2017.

A Pontida sono stati fissati i punti 'cardine' eLeè stata la 'sparachiodi' del Capitano . E se fino a due anni fa questo "imprinting" poteva anche star bene al Partito oggi non più. Non ...Learriva a Pontida a reggere il moccolo al reazionario Salvini che vuole recuperare a destra i voti che all'epoca del governo Draghi gli erano stati 'rubati' dalla ex missina e con grande ...

A Pontida la festa della Lega, accolta Marine Le Pen. Salvini: "Io e Giorgia lo stesso obiettivo" RaiNews

Il patto Salvini-Le Pen una mina per il governo. Pontida tifa Autonomia la Repubblica

Lo ha detto all'emittente televisiva «Public Senat» Sebastien Chenu, deputato del Rassemblement Nationa che ha elogiato Salvini ...A “Cinque Minuti”, il programma condotto da Bruno Vespa, in onda stasera - lunedì 18 settembre, alle 20.30 su Rai 1 - saranno ospiti Matteo Salvini, vicepremier e segretario della Lega, e Marine Le ...