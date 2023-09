Maria Corleone fiction di canale 5

Leggi su serietvinpillole

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ricomincia la stagione dellemediaset su5 come per esempio una nuovasimile a Rosy Abate è, iniziata lo scorso 13 settembre 2023. Se ti sei persa le puntate o le vuoi rivedere, lo puoi fare tranquillamente sul sito di Mediaset Infinity. Trama La trama della serie ruota attorno a(interpretata da Rosa Diletta Rossi), una giovane donna che decide di realizzare il suo sogno diventando stilista, trasferendosi da Palermo a Milano.ha una relazione con Luca Spada (interpretato da Alessandro Fella), un giovane procuratore, ed è in attesa di un bambino da lui. Tuttavia, il suo ritorno in Sicilia per celebrare l’anniversario di matrimonio dei suoi genitori prende una svolta drammatica ...