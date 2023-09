Marcell Jacobs | “Paolo Camossi non è più il mio allenatore”

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il campione olimpico in un'intervista esclusiva a Gazzetta.it: "Insieme abbiamo scritto la storia dell’atletica italiana e mondiale. Ma la vita ha le sue fasi"lascia l’. “È vero – dice il campione olimpico in un’intervista esclusiva a Gazzetta.it – la nostra collaborazione si è esaurita.non è più il mio. Insieme abbiamo scritto la storia dell’atletica italiana e mondiale. Abbiamo condiviso momenti bellissimi. Ma la vita ha le sue fasi e siamo arrivati alla conclusione che sia giusto separare le nostre strade. È stata una decisione difficile, non lo nascondo.è stato per me una guida importante, fondamentale. Gli auguro di avere fortuna e successo nella futura carriera professionale. Anche ...

Curiosità: Lamont Marcell Jacobs Jr. (IPA: [l'mnt m'sl 'ekbz]; El Paso, 26 settembre 1994) è un velocista ed ex lunghista italiano, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, campione mondiale indoor dei 60 metri piani a Belgrado 2022 e campione europeo dei 100 metri piani a Monaco di Baviera 2022.

"Paolo Camossi non è più il mio allenatore": a ufficializzarlo in un'intervista alla Gazzetta dello Sport è il campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 Marcell Jacobs.