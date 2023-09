Mara Venier furiosa | volano paroloni e parolacce in studio | “Eppure ha preso un sacco di soldi per venire”

(Di lunedì 18 settembre 2023), rabbia contro un ospite: “haundiper”.pesanti Regina indiscussa di Domenica In,continua ad occupare un posto fisso nella televisione italiana. Ogni domenica alle ore 14:00, la conduttrice è in onda su Rai Uno ed intrattiene milioni di telespettatori con interviste, ospiti speciali e aneddoti divertenti. Giunge a Roma da giovanissima per realizzare il suo sogno di diventare una donna dello spettacolo, ma ha sempre preservato la sua umiltà: “Nasco figlia dei fiori e sono sempre rimasta questa. Sono sempre stata me stessa, sono sempre uguale. Non sono mai cambiata e tutto quello che è arrivato è davvero tanta roba, ...

Grande ritorno in tv per. La conduttrice, apprezzatissima, ha dato il via a una nuova stagione di Domenica In, il contenitore pomeridiano che alterna il racconto di storie al divertimento. Tra i primi ospiti del ...È così che vede Napoli Di Maggio, è così che la descrive al pubblico di. "Una Napoli brutta, balorda, che non ci appartiene. Una Napoli con la volgarità, con le canzoni oscene, quella ...La regina della domenica,, è tornata ad allietare (e movimentare) il pomeriggio degli italiani con inedite interviste presentate su Rai Uno nella nuova stagione di Domenica In , in onda da oggi, 17 settembre , ...

Mara Venier commossa a Domenica In: «Non mi fate piangere. Sono qui per voi. La pensione è rimandata» ilmessaggero.it

Domenica In, Mara Venier e lo scoop su Red Canzian dei Pooh: “Non lo sa nessuno”. Gelo in studio Il Fatto Quotidiano

La conduttrice apre la nuova edizione di Domenica In ospitando i Pooh e svelando un piccolo gossip mai reso noto che la lega al grande amico Red Canzian ...Grande ritorno in tv per Mara Venier. La conduttrice, apprezzatissima, ha dato il via a una nuova stagione di Domenica In, il contenitore pomeridiano ...