Manu Chao a Bergamo | allarme sicurezza della Lega | “Tanti cercheranno di entrare senza biglietto”

(Di lunedì 18 settembre 2023). Lalancia l’in vista del concerto dell’artista di fama internazionale, in programma sabato 23 settembre alle 21 in piazzale Alpini. Lo fa attraverso un’interpellanza a firma del consigliere Enrico Facoetti. “Nel recente passato (era il 2015, ndr) l’artista ha effettuato un concerto all’aperto a Monza alla predi oltre 40.000 persone – scrive Facoetti -. Risulta che la capienza massima dei concerti a Piazzale Alpini sia molto limitata” e “che per questo specifico concerto sono stati venduti 2.500 biglietti”, con “prenotazioni esaurite in sole 7 ore”. A preoccupare il consigliere è il fatto che l’area che ospiterà il concerto “è attigua alla stazione, oggetto purtroppo di fenomeni di criminalità ...

Curiosità: Manu Chao, all'anagrafe José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega (Parigi, 21 giugno 1961), è un cantautore francese, figlio di immigrati spagnoli. È interprete di musica folk, reggae e latinoamericana.

È difficile dire troppo di, icona della musica libera, che travalica i confini e parla di pace, amore, e fratellanza. Da Me Gustas Tu a Bongo bong , passando dalla consacrazione di Clandestino , Desaparecido e Je ne t'...

Ecco tutto quello che c'è da sapere sui concerti di Manu Chao 2023 che arriva finalmente in Italia a settembre ...Tutto pronto per le due date acustiche a sorpresa in Italia di Manu Chao, inno alla gioia e alla libertà per chiudere l’estate in grande stile. La prima, già sold out, è organizzata a Bergamo, nella c ...