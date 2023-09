Mangia pesce crudo e si infetta | per salvarla le amputano braccia e gambe

Curiosità: L'astinenza dalle carni è un precetto generale della Chiesa cattolica che impone di non mangiare carne nei "giorni di magro", ossia il venerdì e gli altri giorni proibiti. Il pesce è ammesso durante l'astinenza, ragion per cui il venerdì è il giorno in cui tradizionalmente si mangia pesce nei paesi a maggioranza cattolica.

Mangia un pesce crudo contaminato da un batterio mortale e la sua vita cambia drammaticamente per sempre. È la storia di Laura Barajas, madre di 40 anni di San Jose (California), a cui sono stati ...