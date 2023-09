Manchester City | Guardiola | “L’Inter può vincere la Champions League”

(Di lunedì 18 settembre 2023) Alla vigilia della sfida dell'Etihad Stadium contro la Stella Rossa in, Pepha analizzato il percorso della sua squadra in conferenza stampa

Curiosità: Il Manchester City Football Club, più comunemente noto come Manchester City, è una società calcistica inglese con sede nella città di Manchester. Milita in Premier League, la massima divisione del campionato inglese.

1 Dopo la Supercoppa europea, vinta daldi Pep Guardiola ai rigori contro il Siviglia, e dopo le fasi preliminari di Champions League, Europa League e Conference League , e in attesa dell'avvio delle fasi a gironi delle tre ...Calciomercato Juventus, una beffa per Allegri che avrebbe voluto la giovane stella nella sua rosa. L'affare lo fa il Real Madrid C'è una zona del campo dentro la Juventus che ha bisogno di facce nuove,...

"Difendere questo titolo sarà più facile che vincerlo per la prima volta, ed esserci riusciti è stato incredibile. Ora è un'altra storia, e intanto pensiamo a vincere domani". Parole di Pep Guardiola, ...Per le quote l'undici di Simone Inzaghi è la squadra della Serie A più accreditata alla vittoria finale ...