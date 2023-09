Lutto nelle moto | trovato morto Filippo Momesso | è giallo

Curiosità: Il lutto è il sentimento di intenso dolore che si prova per la perdita, in genere, di una persona cara.

nel mondo del cinema e della tv. È morto a soli 43 anni l'attore Billy Miller , volto noto di ... Era conosciuto in tutto il mondo soprattutto per i ruolisoap opera General Hospital e Febbre ...Motociclismo italiano in, Filippo Momesso trovato morto in casa È un lunedì triste per il motociclismo italiano. È morto infatti a soli 24 anni Filippo Momesso , pilota del Campionato italiano motociclismo di velocità. ...

Lutto nelle Alpi Centrali, ci ha lasciati Angelo Sormani Fisi Alpi Centrali

Lutto nel motociclismo: Filippo Momesso trovato morto nella sua casa a Trento - Sportmediaset Sport Mediaset

Personaggio conosciutissimo, ex assessore allo sport, attualmente era anche il presidente della squadra di pallavolo dei Lupi ...GROSSETO - Grosseto in lutto per la scomparsa di Katiuscia Paghi, morta nella notte di sabato, 16 settembre, a causa di una malattia incurabile. Aveva ...