Lutto nel mondo dello sport | dramma | muore a soli 24 anni

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 18 settembre 2023) La notizia sconvolge ildei motori e non solo,in toto. Il ragazzo ci lascia a24. Si tratta di quel tipo di notizie sempre difficili da dare, a cui però non ci si può sottrarre. I lutti nelcolpiscono molto la popolazione e quando viene a mancare un atleta lo sgomento è sempre forte con una grande risonanza dietro. Da poche settimane abbiamo messo in disparte le immagini di Francesco Bagnaia travolto dalla moto di Binder, nel GP della Catalunya, pensando al peggio che, per fortuna, non si è verificato. Ma, in questi, il rischio fa parte del gioco. La tragica notizia oggi invece arriva sempre daglimotoristici, anche se non si tratta di un incidente in pista. ...