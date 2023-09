Lutto nel mondo del motociclismo | trovato morto in casa il 24enne Filippo Momesso

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 settembre 2023)neldele del motorsport italiano., 24 anni, pilota del Campionato italianodi velocità, è statonella suadi Trento. Il giovane in città aveva conseguito la laurea in ingegneria informatica, mentre era originario di Oderzo, in provincia di Treviso. Ancora non sono chiare le cause del decesso, ma tra le ipotesi c’è quella di un malore. In questa stagioneera sceso in pista nel National Trophy1000, per poi gareggiare nel trofeo Aprilia RS660 con un podio al Mugello due settimane fa. SportFace.