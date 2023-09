Luna Rossa | quarto posto nelle Preliminary Regatta | “Così non va”

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 18 settembre 2023)di Vilanova non soddisfacenti per, che dopo una falsa partenza nella prima giornata non riesce a rimontare sugli avversari della prossima America’s Cup. Soloper gli uomini del team Prada Pirelli. Come da programma, nell’ultima giornata, sono state disputate tre regate di flotta (prima partenza alle ore 15.05), seguite da un “Grand Finale” a Match Race tra i primi due team in classifica – Emirates Team New Zealand e NYYC American Magic – vinto dalla squadra USA.in quarta posizione alle: “Speravamo in qualcosa in più”Prada Pirelli conclude l’evento inaugurale della 37^ America’s Cup in quarta ...