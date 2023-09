Luigi & Iango | «Sguardami  negli occhi»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 18 settembre 2023) Pensate a una celebrità, a un attore, a una rockstar: molto probabilmente si sono messi in posa per. E Madonna dice che lavorare con loro «è come recitare nei film di Fellini, Pasolini, Visconti...». Fotografi, artisti e maestri del «caos organizzato», alla vigilia della loro prima mostra a Milano ci raccontano come si fa