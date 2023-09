(Di lunedì 18 settembre 2023) Via libera della Commissione europea a 5,2di euro per gliumanitari. Davanti alle tragiche inondazioni, "le necessità" del Paese "sono in drammatico aumento", evidenzia l'...

Facebook (originariamente TheFacebook) è un social media e rete sociale statunitense, creato il 4 febbraio 2004, inizialmente come servizio gratuito universitario e successivamente ampliato a scopo commerciale, posseduto e gestito dalla società Meta, Inc., e basato su una piattaforma web 2.0 scritta in vari linguaggi di programmazione (inizialmente PHP, poi Hack). È disponibile in oltre 100 lingue (in italiano dal 14 maggio 2008); nel giugno 2017 ha raggiunto 2,23 miliardi di utenti attivi mensilmente, e si è classificato come primo servizio di rete sociale per numero di utenti attivi.

Il nuovo stanziamento porta il totale degli aiuti umanitari Ue stanziati per l'emergenza libica a oltre 5,7di euro. L'Ue, ricorda ancora Bruxelles, continua a fornire sostegno anche ...leggi anche Fondimpresa65,5per la formazione dei lavoratori in cassa integrazione Opportunità di crescita L'implementazione di queste pratiche all'interno di un'azienda può favorire ...

Crisi climatica, l'Ue stanzia 455 milioni di euro per riparare i danni in ... EuNews

L'Ue stanzia 5,2 milioni per gli aiuti umanitaria alla Libia Agenzia ANSA

Via libera della Commissione europea a 5,2 milioni di euro per gli aiuti umanitari alla Libia.Bruxelles – 454,8 milioni di euro contro gli effetti della crisi climatica. È quanto deciso oggi (18 settembre) dal Consiglio, che ha approvato la proposta avanzata dalla Commissione di fornire aiuti ...