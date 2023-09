Luca Onestini | l' ex gieffino accerchiato dalle guardie del corpo per paura della folla | la reazione dei fan VIDEO

Curiosità: La settima edizione del reality show Grande Fratello VIP è andata in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dal 19 settembre 2022 al 3 aprile 2023. È durata 197 giorni, ed è stata condotta per il quarto anno consecutivo da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli (sostituita da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli nella venticinquesima puntata del 26 dicembre 2022 e nella ventiseiesima puntata del 2 gennaio 2023), e da Giulia Salemi in qualità di inviata social.

e Ivana Marzova sono state una delle coppie più amate nella storia del Grande Fratello VIP, ma la loro relazione si è conclusa dopo la pandemia come lo stesso ex vippone aveva svelato ...lascia senza parole il pubblico con un video che lo mostra insieme a Ivana, la sua ex. Ecco tutta la verità. Uno degli influencer che hanno avuto parecchio successo grazie al programma ...

Luca Onestini accerchiato dalla sicurezza per contenere i fan, ma ... Fanpage.it

Gf Vip, Luca Onestini scortato dalla security: ma nessuno sa chi sia TorreSette

Scatta l'ironia sui social dopo un video in cui si vede Luca Onestini arrivare a un evento scortato da addetti alla sicurezza ...E' diventato virale sui social un video in cui si vede Luca Onestini circondato dalla sicurezza per contenere l'entusiasmo fan, ma nessuno lo riconosce: i commenti al filmato sono esilaranti.