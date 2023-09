Luca Onestini e il video virale di lui che gira con la security per strada ma le fans non ci sono – VIDEO

(Di lunedì 18 settembre 2023) Un brevesta guadagnando popolarità sui social mostrando, ex concorrente del Grande Fratello VIP, scortato per. Le reazioni dei passanti non sembrano generare interesse per il personaggio Unche sta rapidamente guadagnando popolarità sui social riguarda, ex concorrente della Casa del Grande Fratello VIP. Nel breveè scortato dallamentre cammina per la. Nonostante la presenza della, i passanti sembrano mantenere le distanze, evitando di avvicinarsi al giovane noto personaggio televisivo, non mostrando interesse. L’attenzione che questo breve ...

Curiosità: La settima edizione del reality show Grande Fratello VIP è andata in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dal 19 settembre 2022 al 3 aprile 2023. È durata 197 giorni, ed è stata condotta per il quarto anno consecutivo da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli (sostituita da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli nella venticinquesima puntata del 26 dicembre 2022 e nella ventiseiesima puntata del 2 gennaio 2023), e da Giulia Salemi in qualità di inviata social.

e Ivana Marzova sono state una delle coppie più amate nella storia del Grande Fratello VIP, ma la loro relazione si è conclusa dopo la pandemia come lo stesso ex vippone aveva svelato ...lascia senza parole il pubblico con un video che lo mostra insieme a Ivana, la sua ex. Ecco tutta la verità. Uno degli influencer che hanno avuto parecchio successo grazie al programma ...

