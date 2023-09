Lourdes Leon | la provocazione è nel DNA di mamma Madonna

Leggi su dilei

(Di lunedì 18 settembre 2023) Con unacome, che ha fatto della, della trasgressione e della costante lotta ai tabù la cifra del suo successo,, 26enne primogenita della cantante, non poteva venire tanto diversa da mammà. La bellissima infuencer, figlia di Madge e del personal trainer Carlos, che ha preso colori e fisicità del papà e sex appeal di, non perde occasione per calcare i red carpet e presentarsi agli eventi dello show biz o del fashion system con outfit provocanti al limite della censura. Tra le ultime apparizioni, quella all’evento di Victoria’s Secret a New York di settembre 2023 vestita o meglio svestita con un abito ragnatela che avrebbe fatto arrossire anche Spider Man. Per non parlare del look esibito al lancio H&M Mugler di ...