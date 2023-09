Lopane | la Puglia non andrà alla Bit

Laterza (/la'trtsa/ è un comune italiano di 14 734 abitanti della provincia di Taranto in Puglia.

Le probabili formazioni Sport [ 18/09/2023 ] La Gazzetta portavoce di tutti i territori Attualità [ 18/09/2023 ]: lanon andrà alla Bit Attualità [ 18/09/2023 ] Figli di un bus minore: ...Le probabili formazioni Sport [ 18/09/2023 ] La Gazzetta portavoce di tutti i territori Attualità [ 18/09/2023 ]: lanon andrà alla Bit Attualità [ 18/09/2023 ] Figli di un bus minore: ...

Presentata oggi in Regione la 19^ edizione del Salone Nautico di ... PRESS REGIONE

Al via l'11 ottobre la 19^ edizione del Salone Nautico di Puglia ... Italpress

non potremo più promuovere la Puglia sugli organi di informazione nazionale e sono a rischio tutte le altre fiere e iniziative nazionali per assenza di finanziamenti. Così l’assessore regionale al ...Questa mattina, in Regione Puglia, è stata presentata la 19^ edizione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia. Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti Alessandro Delli Noci, assessore allo Sv ...