Lo sterminio biologico provocato dall’attività umana | così sono scomparsi 73 generi animali Lo studio

(Di lunedì 18 settembre 2023) Gli esseri umaniuna specie dannosa per la natura: l’estinzione di massa provocata dalla nostra attività ha infatti mutilato l’albero della vita, causando la perdita non solo di specie isolate, ma anche di gruppi che racchiudono diverse specie imparentate fra loro, i cosiddetti: 73 quelli divertebrati chegiàdalla faccia della Terra dal 1.500 ad oggi. Questo è quanto emerge dallopubblicato sulla rivista dell’Accademia americana delle scienze (Pnas) da Gerardo Ceballos, dell’Università nazionale autonoma del Messico, e Paul Ehrlich, dell’Università di Stanford negli Stati Uniti. I numeriallarmanti: il tasso di estinzione deidei vertebrati, per esempio, risulta 35 volte più alto rispetto alla ...

UnoA risentire di più delle attività dell'uomo degli ultimi cinque secoli sono stati gli uccelli, con la scomparsa di 44 generi, seguiti in ordine da mammiferi, anfibi e rettili. ...... perché il respiro è vita, l'essenza dell'essere umano, non solo dal punto di vista, ma ... i primi conquistadores spagnoli dell'America latina giustificarono lodelle popolazioni ...

"Sterminio biologico" Gli autori dello studio non usano mezzi termini e parlano di uno "sterminio biologico" che sta portando l'uomo a "mutilare l'albero della vita" su cui è seduto. "Ciò che stiamo ...Senza le attività umane, stimano gli scienziati, dall’albero della vita sarebbero scomparsi solo 2 gruppi di specie di vertebrati. Ed è allarme per clima e malattie infettive, come quella di Lyme, che ...