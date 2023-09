Lo show di Ursula e Meloni a Lampedusa rilancia il blocco navale infattibile con Sophia 

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tra i molti regali chevon der Leyen ha deciso di distribuire agli stati membri in vista di una sua potenziale conferma c'è quello al governo italiano con l'allineamento a Giorgiasulle politiche migratorie. Oltre a quanto detto nello Stato dell'Unione, von der Leyen ha accettato di compiere una visita spettacolo condopo l'arrivo in meno di una settimana di oltre 10 mila migranti, sintomo del fallimento del memorandum firmato con la Tunisia. In parte la visita era necessaria per allontanare il sospetto di un “Eurocomplotto” contro l'Italia per sabotare il memorandum. Ma, lungi dal riconoscere il fallimento dell'intesa con la Tunisia, von der Leyen ha fatto un altro passo in direzione di, almeno in termini retorici, aderendo all'idea di una missione ...

Il sostegno è solo politico, e sposta la presidente della Commissione ancora più a destra Tra i molti regali chevon der Leyen ha deciso di distribuire agli stati membri in vista di una sua ...Oggi Giorgia Meloni si è recata a Lampedusa convon der Leyen per trovare un accordo con l'... In risposta ai conduttori del talk -, che hanno letto alcuni titoli dei giornali sulla ...Una puntata domenicale in più per Paolo del Debbio Il talkdi Paolo Del Debbio è noto per il ... con Meloni e la Presidente della Commissione Europea,von der Leyen, attualmente a Lampedusa,...

Lo show di Ursula e Meloni a Lampedusa rilancia il blocco navale ... Il Foglio

La passerella di Meloni e von der Leyen a Lampedusa, le elezioni ... Il Riformista

Von der Leyen offre un piano d'azione in dieci punti sulle politiche migratorie, ma non contiene niente di nuovo eccetto la possibilità di una missione navale. Il sostegno è solo politico, e sposta la ...Un ex partecipante ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: nel suo mirino Ida Platano, così come Armando Incarnato.