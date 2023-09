LIVE – Sampdoria-Cittadella 1-0 | Serie B 2023 2024 DIRETTA

(Di lunedì 18 settembre 2023) Alle 20:30 di lunedì 18 settembrescenderanno in campo in occasione della quinta giornata di. La vittoria manca da tre turni alla formazione di Pirlo che cerca il secondo successo della stagione. Stesso discorso per il, che ha 5 punti in classifica e spera di avvicinarsi ai piani alti. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-0 (43? La Gumina) 45+1?: Si torna negli spogliatoi 43?: LA GUMINA A GOL!!! 1-0 PER LA! 38?: Verre a terra, gioco fermo. Giallo a Vita 35?: Depaoli cerca la porta e la manca di poco 34?: Pedrola ...

Curiosità: Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Unione Calcio Sampdoria nelle competizioni ufficiali della stagione 2022-2023.

Genova.Commenta per primo Per la quinta giornata di Serie B , laospita il Cittadella a Marassi. Per i padroni di casa di Andrea Pirlo , 16esimi in classifica con soli 2 punti (frutto di una vittoria, due sconfitte e un pareggio, sommati alla penalità di ...

1' subito brivido per i blucerchiati: Stankovic in affanno su una ripartenza dal basso, rinvio difettoso e Pittarello va al tiro da fuori area ma il portiere serbo si salva in angolo. Cittadella ...1' subito brivido per i blucerchiati: Stankovic in affanno su una ripartenza dal basso, rinvio difettoso e Pittarello va al tiro da fuori area ma il portiere serbo si salva in angolo. Cittadella ...