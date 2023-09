“Lite furiosa alle prove” Tale e Quale Show già infuocato | cosa è successo tra i 2 concorrenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 settembre 2023) Non è ancora iniziatoma già sta facendo discutere. Infatti, ci sarebbe stata unatra duedurante la preparazione degli stessi per l’imminente nuova edizione condotta da Carlo Conti, che inizierà venerdì 22 settembre su Rai1. Il presentatore non l’avrà presa bene, anche perché il livello di tensione si è alzato notevolmente e addirittura un lavoratore del programma è stato costretto ad intervenire per placare gli animi. Nei giorni scorsi, prima che nel dietro le quinte discoppiasse questatra, si era scoperto che avrebbero dovuto partecipare anche le sorelle Selassié, ex GF Vip. Ma Jessica ha esclamato: “Abbiamo fatto il ...