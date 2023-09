L’Italia registra il sesto avanzo commerciale mensile consecutivo grazie alla riduzione delle importazioni di petrolio e gas

... che ha annunciato un piano di sostegno europeo all'. Sul ... Sul tema immigrazione in Europa rispetto al passato si'un'... Quindi'attacco: 'Fino a quando c'era la sinistra al Governo ...... che ha annunciato un piano di sostegno europeo all'. Sul ... Sul tema immigrazione in Europa rispetto al passato si"un'... Quindi'attacco: "Fino a quando c'era la sinistra al Governo ..."La giornata di oggiuna grandissima vittoria del governo Meloni che ha ...illegale" lo rilevano fonti di Fratelli d'."... Importantissima, inoltre,'apertura fatta dalla presidente Ue ...

Italia, il miracolo che non c’è Il Manifesto