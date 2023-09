L’Italia è Campione d’Europa di Calcio da Tavolo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il 16 ed il 17 settembre si sono disputati , a Gibilterra, i Campionati Europei didavince 9 medaglie d’oro sulle 12 in palio, compresa la principale competizione a squadre. Successo per tutte le delegazioni giovanili che vincono i rispettivi tornei individuali e a squadre Sabato 16 e domenica 17 settembre, a Gibilterra, si è disputata la ECSTFA Table Soccer European Cup 2023. Sabato si sono giocati i Tornei Individuali nelle varie Categorie delda: Open, Veteran, Under20, Under16, Under12 e Ladies. Domenica, invece, spazio per le Competizioni a Squadre nelle medesime Categorie di questa disciplina sportiva, evoluzione agonistica del cosiddetto Subbuteo. Come da tradizione, gli Azzurri, impegnati nei diversi tornei, si sono fatti ampiamente rispettare, ...