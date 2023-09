L’Italia di Spalletti è targata Inter?

Ed è sceso per scelta" Db Milano 26/04/2023 - Coppa/ ... "I suoi meccanismi, la sua idea di calcio Garcia non'ha trovata.'... Probabilmente quest'anno conil Napoli non avrebbe ...I campioni d'sono a - 5 dall'Inter capolista, senza più il gioco brillante di. Così pare di assistere a Good Morning Vietnam quando'aviere Robin Williams, speaker comico della radio, viene ...Ecco, appunto: cosa succede mentre sto pensando questo Che'... Il Napoli campione d', oltre che in ottima salute economico/... oltre che in ottima salute economico/finanziaria, perde, ...

Spalletti, hai visto Chiesa, Politano e Mancini Infortunati con l'Italia, in gol con i club La Gazzetta dello Sport