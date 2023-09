L’intesa Ursula-Giorgia non basta per smuovere l’Ue | la Commissione è sciolta

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 settembre 2023) “Grazie della passerella”, ha gridato ieri una donna lampedusana al passaggio di Meloni e Von der Leyen. Facile, banale, ma ci sta. Se la visita di ieri a Lampedusa è stata solo una passerella sarà il tempo a dirlo, ma a noi pare che non sia stata né facile né scontata perMeloni. Il danno politico delle immagini della piccola isola invasa da migliaia di migranti illegali era fatto. Ed è innegabile. Ma un altro modo di vedere la cosa rispetto alla signora lampedusana è che la premier non si è nascosta, ha reagito, mettendoci la faccia, anche in un contesto obiettivamente ostile, dove non vi è nessuno che non veda la discrepanza tra le promesse elettorali e i fatti in tema di immigrazione. Lampedusa ieri è stata uno di quei momenti per un leader politico che non potrà mai trasformarsi in una vittoria, ma diciamo che può dare un senso ad una sconfitta, ...