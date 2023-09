L' intesa di Lampedusa tra Meloni e von der Leyen Sbarchi | problema di tutti

I punti Asono stanchi. L'arrivo delle presidenti è stato accolto dalle proteste dei ...a nuovi progetti per la lotta ai traffici illegali "nell'ambito dell'attuazione del memorandum d'"...Il secondo punto prevede l'aumento del sostegno al trasferimento dei migranti fuori da, ... Infine, l'Ue si impegna a lavorare con la Tunisia per l'attuazione del Memorandum die per ...Mentre il Governo Meloni non riesce a far fronte agli sbarchi di migliaia di migranti a...come la costruzione di una politica diplomatica all'insegna di "se vuoi la pace, prepara la ...

L'intesa di Lampedusa tra Meloni e von der Leyen. "Sbarchi ... ilGiornale.it

Lampedusa, Von der Leyen e Meloni in arrivo. Tanti i temi Trend-online.com

Il Memorandum d’intesa con la Tunisia è stato firmato «senza rispettare ... Sia come sia, nel frattempo Giorgia Meloni cerca di tamponare l’enorme flusso di arrivi, soprattutto a Lampedusa. Il video ...Nel tradizionale raduno di Pontida, lo spettro dell’estrema destra, rappresentato da Marine Le Pen, sembra non allontanare il popolo della Lega, ma piuttosto compattarlo. Giorgia Meloni e Ursula von d ...