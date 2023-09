Lino Banfi | “Mia moglie Lucia mi sta preparando l’aldilà Papa Francesco? Un amico”

Leggi su tpi

(Di lunedì 18 settembre 2023), non è una novità, è undi. A testimoniare il loro rapporto sono le tante foto che li ritraggono insieme: ben sette gli incontri da quandoBergoglio è diventato Santo Padre. L’attore ha raccontato al Corriere della Sera che la prima volta che si sono incontrati,disse: “Voglio diventare il giullare del. Quando lei è incavoleto, mi chiama, e io la faccio sorridere. Ogni tanto mi chiama. E io gli racconto gli episodi più divertenti della mia vita, e pure quelli tristi: il mio sogno è sempre stato far ridere e piangere insieme. Come prova d’amicizia gli ho chiesto questa foto. Lui ha messo via il bastone, e si è appoggiato a me”. Nel corso dell’intervista...