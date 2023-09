Lino Banfi | “Mia moglie Lucia mi sta preparando l’aldilà Il Papa? Ogni tanto mi chiama e gli racconto episodi divertenti della mia vita”

(Di lunedì 18 settembre 2023) “Come immagino? Un posto tranquillo e accogliente, perché cosìme lo sta“.si racconta in una lunga e intensa intervista a Aldo Cazzullo sulle pagine del CorriereSera. L’attore pugliese ripercorre, con un pizzico di nostalgia, i momenti salientisuasua lunga carriera e, con l’ironia che lo contraddistingue, risponde così alla domanda del giornalista sul post mortem: “Spero abbia ragione Dino Verde, l’umorista, che diceva: il Padreterno parla napoletano, lingua universale. San Pietro parla romanaccio. La Madonna invece è veneta: “Comandi…”. Poi c’è uno che racconta barzellette e fa ridere tutti, e quando Dio gli chiede ‘chi sei?’, risponde: ‘Sono Antonio, ma voi ...

è amico di Papa Francesco . Lo testimoniano le tante foto che li ritraggono insieme. E lui oggi spiega al Corriere della Sera come è nato il rapporto con Jorge Bergoglio: "È un mio amico. ...Il leggendario comico pugliese,, noto per essere il 'nonno d'Italia,' ha compiuto un'incredibile svolta digitale all'età di 87 anni. Recentemente, ha fatto il suo ingresso trionfale sui social media, in particolare su ...

Lino Banfi ricorda la moglie Lucia in un'intervista al Corriere della Sera: come l'ha conosciuta e sposata in sacrestia senza che nessuno lo ...L’attore ricorda la moglie Lucia: «Fino all’ultimo giorno l’ho baciata, l’ho chiamata amore, e l’ho amata veramente».