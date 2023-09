L’improvvida imposta sugli extraprofitti poteva forse essere evitata

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 18 settembre 2023) La tassa sui cosiddetti “” bancari è stata scritta male e annunciata peggio. Ma il governo non ha torto quando sostiene che le banche non hanno aggiornato i tassi di remunerazione dei conti correnti: in Italia, secondo i dati della Bce, i depositi bancari dei clienti sono pagati meno dello 0,3 per cento, mentre i tassi dei nuovi mutui, come è noto, hanno superato il 4. Va ricordato che i conti correnti della clientela sono un vero e proprio prestito che i correntisti offrono all’istituto di credito: un prestito che la banca può utilizzare come preferisce, con il solo limite che deve restituirlo nel momento stesso in cui il cliente lo richiede (a differenza di quanto accade con i conti di deposito). Questazione è contestata dal management dei principali istituti, secondo cui i conti correnti rappresentano un servizio alla clientela, ...