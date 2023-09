Limbiate | dalla riqualificazione di un’area comunale in disuso nasce un nuovo centro cottura sostenibile in grado di erogare oltre 3000 pasti al giorno

(Di lunedì 18 settembre 2023) L’opera, frutto del partenariato pubblico-privato tra Sodexo Italia e il Comune di, ha previsto la bonifica di una scuola dismessa di vecchia edilizia, in favore della riduzione dell’impatto ambientale e della valorizzazione del territorio A(Mb)uncapace diala 17 scuole del comune. L’opera, frutto delladiincon all’interno una scuola di vecchia edilizia, è stata resa possibile grazie alla partnership positiva e consolidata tra il Comune e Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ...

Curiosità: Limbiate (Limbiàa in dialetto milanese, AFI : [li'bj]) è un comune italiano di 34.718 abitanti della provincia di Monza e della Brianza in Lombardia. Con decreto del presidente della Repubblica del 26 marzo 2018 è stato elevato a città.

...il Cenacolo a Villa Prata di Caponago 2019 in occasione dei 500 annimorte di Leonardo abbiamo esposto alcune opere dei detenuti di Bollate: Il Cenacolo a Villa Criselli Pusterla a, ...... Monza - Brianza (locali di Monza, Desio, Seregno, Lentate sul Seveso,), Lecco (locali di ... come detto, attrattivo per le opportunità offerterealtà sociale e dalle performance ...

Limbiate: il nuovo centro cottura sostenibile Il Cittadino di Monza e Brianza

Nell'area in disuso in Brianza un centro di cottura green che eroga pasti alle scuole e agli anziani MonzaToday

La nuova struttura, di circa 800 metri quadrati, è stata progettata secondo le più moderne soluzioni greentech ...Centro cottura a Limbiate: sostenibilità Sodexo Infine ... la riqualificazione e la bonifica dall’amianto di un’area rimasta inutilizzata per diversi anni ed infine la possibilità, attesa da tempo, di ...