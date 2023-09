Ligue 1 | giornata 5 | PSG ko in casa | Monaco raggiunto al 98?

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 18 settembre 2023) La5 di1 segna la prima sconfitta del PSG, battuto inda un ottimo Nizza. Ilpareggia a Lorient ma rimane al primo posto, il Brest sale in seconda posizione mentre Marsiglia e Lione devono accontentarsi di un pareggio senza gol. Prima vittoria per il Nantes, ancora una sconfitta per il Lens che resta in fondo alla classifica.1,5: PSG-Nizza 2-3, Rennes-Lille 2-2 Un allenatore italiano vince al “Parco dei Principi”. Il Nizza di Francesco Farioli fa il colpaccio adel Paris Saint-Germain, battuto 2-3 e superato in classifica proprio dai rossoneri. Vantaggio degli ospiti al 21’ con un sinistro deviato di Moffi in area, pareggia Mbappé al 29’ con una gran conclusione di prima intenzione dal limite dell’area. Laborde riporta ...