...come allenatore della settimana in1 della settimana dopo la vittoria del PSG La vittoria del Nizza contro il PSG ha permesso aFarioli di essere il tecnico della settimana in1....settembre Risultati in tempo reale del 17 settembre A seguire alle 15 il Frosinone di Di... In1 in programma ci sono sei partite. Si inizia subito alle 13 con la capolista il Monaco in ...AGI - La1 parla italiano: l'allenatore del giorno èFarioli che nell'anticipo del venerdì sera con il suo Nizza ha espugnato il Parco dei Principi, battendo 3 - 2 lo stellare Paris Saint ...

Ligue 1: Francesco Farioli miglior tecnico della settimana Calcio News 24

Ligue 1 - PSG-Nizza 2-3: parigini al tappetto! Farioli e Moffi battono ... Eurosport IT

Il primo ha guidato il Nizza al successo in casa del Psg, il secondo ha firmato l’impresa del Brighton contro il Manchester United a Old Trafford ...C’è il principe Moffi, quello che si prende la foto di copertina della vittoria del Nizza sul Psg (dei tre gol del Gym lui ne fa due e l’assist per quello che manca) e poi c’è lui, Francesco Farioli, ...