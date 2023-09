L' iconico fotografo di moda ha riunito le top model più amate per raccontare una capsule collection nei toni del nero e della pelle | all' insegna del rock

Leggi su iodonna

(Di lunedì 18 settembre 2023) Cosa accade quando uno degli artisti più iconici e celebratiincontra uno dei brand più amati al mondo? Scintille, creative ed estetiche. È quello che è successo tra ilamericano Steven Meisel e il colosso Zara, per una specialededicata all’Autunno Inverno 2023. Il lungo rapporto professionale tra Meisel e Zara raggiunge così il livello successivo, in cui è ilstesso a trasformare gli elementi chiave del suo guardaroba in una collezione di abbigliamento e accessori per donna e uomo. Leitmotiv dei capi – ecampagna che li racconta – il bianco e il, perfettamente attuale eppure ricco di storia e riferimenti al passato. ...