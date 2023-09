Libia | Derna distrutta dall' alluvione | la citta' vista dall' alto

(Di lunedì 18 settembre 2023) Le riprese dei droni mostrano i danni a, una settimana dopo che le devastanti inondazioni hanno causato migliaia di morti nella' libica. In questa' di 100.000 abitanti che si ...

Derna (in arabo , Darnah) è una città della Libia nord-orientale e capoluogo dell'omonimo distretto. La città conta 50 345 abitanti.

Le riprese dei droni mostrano i danni a, una settimana dopo che le devastanti inondazioni hanno causato migliaia di morti nella citta' libica. In questa citta' di 100.000 abitanti che si affaccia sul Mediterraneo, nell'est del Paese, ...Sono cinque i soccorritori greci morti nell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in, mentre l'autobus che trasportava la squadra di una missione dell'esercito greco asi è scontrato con un veicolo che proveniva in senso contrario. Lo scontro ha provocato un incendio che ...

Libia, l'incubo di Derna: “Sono migliaia i corpi da recuperare. Epidemia inevitabile” la Repubblica

Così come l'istituzione di una missione di ricerca e salvataggio comunitaria. Cosa aspettare ancora Il terremoto che ha sconvolto il Marocco lo scorso 8 settembre ha causato un'indescrivibile distruz ...