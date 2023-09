Lewis Hamilton spiega l’insuccesso della Mercedes al GP di Singapore e vuole fare dei cambiamenti

(Di lunedì 18 settembre 2023)ha ammesso che le sue gomme sono calate nel tardo pomeriggio del Gran Premio di, quando ha mancato per poco il secondo posto con Lando Norris. Il pilota, insieme al compagno di squadra George Russell, ha scelto di rientrare ai box per montare gomme fresche nelle ultime fasigara di domenica. Hanno così lasciato davanti a loro Charles Leclerc, Norris e Carlos Sainz. La prima Ferrari è stata eliminata dopo averla braccata e il duo sembrava in grado di registrare una doppietta. Norris e Sainz sono riusciti a contenere l’attacco, nonostante avessero il pneumatico più veloce. Norris ha tenuto dietro Russell prima che cadesse, liberandoper un tentativo, ma anche lui ...

. Il pilota britannico è decisivo per il team Mercedes. L'ultimo gradino del podio di Singapore permette alle frecce d'argento di mantere salda la seconda posizione nella classifica ...8 Non brilla come Russell per velocità ma sin dai primi giri si batte come un leone, ereditando il podio proprio grazie all'errore di George. George Russell 7 Vuole vincere a tutti i ...Meravigliosa vittoria da parte di Carlos Sainz sul tracciato cittadino di Marina Bay. Lo spagnolo della Ferrari tiene a bada Lando Norris (McLaren) e(Mercedes - AMG) nel finale di gara. Una vittoria frutto di una strategia azzeccata e, anche, di un colpo di genio: Carlos Sainz ha conquistato la vittoria al Gran Premio di Singapore e ...

Lewis Hamilton e il racconto shock: 'Ho rischiato di morire'. Ma non per colpa della F1 Everyeye Auto

Lewis Hamilton secondo i bene informati avrebbe un modo per togliere un titolo a Michael Schumacher, ecco come ...Carlos Sainz Jr. ha regalato alla Ferrari la sua seconda vittoria in carriera e una gioia rinfrescante per il team italiano nel Gran Premio di Singapore. Dopo 26 Gran Premi, la scuderia torna alla vit ...